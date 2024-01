Sombre est la nuit

Lorsque le chien de la famille trotte loin de la maison au coucher du soleil, trois frères et soeurs se précipitent dehors pour le retrouver. Bientôt, ils se retrouvent plongés dans les couleurs lumineuses, les nuances et les ombres de la nuit, entre obscurité et clarté. Ils se promènent à travers des prairies lavande baignées de lune, croisent un faon timide, passent sous un hibou blanc neigeux et bien plus encore alors que la nuit s'approfondit jusqu'à ce qu'enfin, ils retrouvent leur chien espiègle...