Attends la vague, Guido Schäffer le surfeur de Dieu

La collection "Réveille-toi" est adaptée au monde d'aujourd'hui qui semble somnoler spirituellement. Il s'agit de la vie d'un Saint contemporain, Guido Schäffer, décédé le 1er mai 2009 sur une plage de Rio en pratiquant le surf. Il vient d'être reconnu Serviteur de Dieu par l'Eglise en mai 2023. Ce beau jeune homme bronzé et sportif, jeune médecin dévoué aux pauvres des favellas, puis séminariste, peut donner envie aux jeunes de prendre à leur tour "la vague qui vient de Dieu" et qui nous propulse en avant. A condition, d'être patient, et d'attendre la bonne vague, celle de Dieu, qui nous amènera le plus loin possible dans l'amour de Dieu et du prochain. Dialogue entre le père Jorjao (confesseur de Guido) et deux Français : Jean-Charles et Thierry, personnages de fiction.