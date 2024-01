Surfez sur les eaux du changement ! 2 fables pour vous former à la conduite du changement

Alerte sur le pont/sur la banquise ! Tempête à l'horizon, c'est la panique à bord. Certains se planquent, d'autres courent dans tous les sens. Entre les cassandres d'un naufrage annoncé, les sauve-qui-peut et les coûte-que-coûte, qui aura le dernier mot ? Et, surtout, que va-t-il advenir de cet équipage à la dérive ? Pour le savoir et réaliser un mini-diagnostic de vos propres équipes, procurez-vous d'urgence ces deux fables aussi sympathiques que profondes. Mieux vaut anticiper les remous avant que la déferlante ne s'abatte sur l'embarcation, aussi solide soit-elle.