Autour des océans. Anticyclone

Benjamin Dutreux et l'équipage de Guyot Environnement Team Europe participent à l'Ocean Race, ce tour du monde en équipage si particulier. Les 30 hommes et femmes de Guyot Environnement vivront les six prochains mois au rythme de ses étapes, de ses escales. Une aventure collective qu'Anticyclone, la nouvelle rubrique de la rédaction de Ouest-France dédiée à la course au large, a choisi de vous raconter. Collection Anticyclone : la course au large intensément La course au large est une passion bien française, que les exploits en solitaire d'Eric Tabarly ont enraciné dans notre mémoire collective. Son épicentre se situe dans l'Ouest de la France, particulièrement en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. C'est ici que sont, pour une large part, imaginés et construits ces bateaux d'exception, monocoques et multicoques, désormais volants. C'est d'ici que partent toutes les grandes transats et tours autour du monde, du Havre aux Sables d'Olonne, en passant par Saint-Malo, Brest, Lorient... C'est ici, aussi, que vivent et s'entraînent les skippers, pour une grande majorité d'entre eux. Des sportifs, femmes et hommes, d'exception. A la fois marins, chef d'entreprise, ingénieurs, bricoleurs, endurant physiquement et mentalement... Ce sont ces hommes et femmes, ces aventures solitaires et en équipage, qu'Anticyclone se propose de vous raconter. Des témoignages et des récits de marins, et plus largement de toutes celles et de tous ceux qui font vivre la course au large, équipiers, préparateurs, armateurs, architectes...