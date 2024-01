L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État

Cet ouvrage publié pour la première fois en 1884 est dû à Friedrich Engels, ami et indéfectible compagnon de combat de Marx. Coauteur du Manifeste du parti communiste de 1848 qui analysait la place de la société capitaliste dans l'histoire et concluait à la nécessité de son renversement, il en prolonge la vision historique. Partant des connaissances de l'époque sur les premières sociétés humaines, il montre que les inégalités, l'oppression des femmes, l'exploitation et l'Etat ont une histoire et sont vouées à être dépassées. L'idée, aussi révolutionnaire que celles de Darwin sur l'évolution, a une valeur immense pour qui veut que la société actuelle laisse place à une société socialiste.