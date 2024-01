Corps de Ballet. "L'auteur d'Effroyables jardins a le don d'ensorceler ses lecteurs" Le Figaro

Maria, autrefois danseuse de ballet, travaille aujourd'hui comme femme de ménage pour monsieur Paul, un professeur d'histoire veuf et cinquantenaire, tout en gardant régulièrement les enfants d'un couple d'avocats. Lorsque Paul se rapproche d'elle, Maria finit par accepter de dévoiler une part secrète de son passé. Son père, Aliocha, était un survivant de l'Holodomor, la grande famine ukrainienne. Alors que ses autres employeurs, Claire et Charles Gamelin, se déchirent, Maria se lie d'amitié avec leurs enfants, Astrid et Vincent. Mais un jour, ceux-ci disparaissent. Refusant de voir cette famille détruite, comme la sienne l'a été pendant la période stalinienne, Maria part à la recherche des enfants. Corps de Ballet mêle passé et présent dans un récit fort d'amour, de famille, de danse et de liberté dont on ne ressort pas indemne. "Avec ses phrases bien balancées, Michel Quint a le don d'ensorceler ses lecteurs. A peine a-t-on lu les premières lignes de son nouveau roman qu'on a envie d'en savoir plus sur Maria. L'auteur d'Effroyables jardins et de L'espoir d'aimer en chemin sait mener son quadrille romanesque". - Le Figaro Michel Quint est romancier et dramaturge. Il est notamment l'auteur d'Effroyables Jardins, adapté au cinéma par Jean Becker, de Billard à l'étage, qui obtient le Prix de littérature policière 1989, et de La printanière, sélectionné pour le Prix Renaudot 2022.