Les sanglots longs. "Captivant, sombre et tortueux"

Vincent Colin, lieutenant de police à l'OCRIEST, l'organisme en charge de l'immigration irrégulière, a rendez-vous dans une forêt à la tombée de la nuit. Là, un tireur embusqué le guette et le touche d'une balle en pleine tête. Laissé pour mort, Vincent survit mais se réveille complètement amnésique. Avec l'aide de Zélie, sa collègue et amie, il entame alors l'enquête la plus importante de sa vie : retrouver la mémoire d'un passé sombre et tortueux. Que faisait Vincent dans cette forêt ? Qui est ce mystérieux tueur ? Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Un polar captivant qui emporte le lecteur au fil des doutes et des révélations. Philippe Masselot est l'auteur d'une dizaine de romans, principalement des polars, dans lesquels il nous fait découvrir son Nord natal à travers des intrigues inattendues et pleines de rebondissements.