Yuri Is My Job! - Tome 3

Le problème de soeurs entre Hime et Mitsuki est réglé, et l'Institut Liebe se prépare à l'élection de mademoiselle Blume. Cet événement ayant pour objectif de choisir l'élève qui deviendra le modèle de l'école provoque beaucoup d'animation au café. Mais de son côté, Kanoko est trop préoccupée pour s'y intéresser. Depuis que Hime s'est rapprochée de Mitsuki, ses sentiments envers elle ne cessent de grandir. Et pour ne rien arranger, Kanoko sent Sumika l'observer davantage qu'avant...