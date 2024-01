Histoires pour s'endormir - petit ours

Dans le creux de l'Arbre du Sommeil, Petit Ours se tourne et se retourne. Il n'arrive pas à dormir dans son lit de mousse. Alors il part à la recherche d'un meilleur endroit... Une histoire apaisante à lire avec les enfants pour favoriser l'endormissement. Accompagné d'exercices de respiration, ce livre est idéal pour créer un moment calme après une journée bien remplie. Un QR code permet d'accéder à la version audio de l'histoire, à des exercices de pleine conscience, ainsi qu'à une musique relaxante qui peut être utilisée pendant la lecture et à une berceuse.