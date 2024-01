TOUCHE & ÉCOUTE - DINOSAURES

Ce livre d'éveil innovant permet aux jeunes enfants d'explorer différentes textures et de découvrir en même temps des sons ! Bulles, vaguelettes, picots... Les 5 surfaces à toucher en silicone sont douces et toutes différentes. Les boutons sonores sont faciles à manipuler par les petites mains. Les dessins sont poétiques et les couleurs chatoyantes ! Un livre idéal pour favoriser la coordination main/oeil/oreille des tout-petits.