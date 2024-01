ÉCRIRE COMPTER - LA MATERNELLE

Dans ce livre grand format aux pages cartonnées, les jeunes enfants vont apprendre à tracer les lettres, les chiffres et les formes. Pour faciliter l'apprentissage en autonomie, les modèles sont reproduits en pointillé sur un lignage adapté aux enfants de maternelle. Le feutre effaçable et les pages plastifiées permettent de recommencer autant de fois que l'on veut. Un super livre, solide et durable, pour des apprentissages ludiques.