Albums - histoires - lilou au grand c?ur

Ce matin, Tillie se réveille toute excitée : c'est bientôt la fête du printemps. Tous ses amis sont en pleins préparatifs, et sont débordés ! Tillie a un si grand coeur qu'elle décide de les aider. Mais impossible de rendre service à tout le monde avant la fin de la journée ! Heureusement, le lendemain matin, une surprise l'attend... Un album aux illustrations tendres et pétillantes, sur l'entraide et la générosité.