OH LA LA ! LES ÉMOTIONS - LAMA APPREND À ÉCOUTER

Lama la têtue a du mal à écouter quand on lui parle - il y a toujours dix autres choses à faire bien plus intéressantes... Alors, quand la classe de Lama part en voyage scolaire, va-t-elle - ou pas - écouter et suivre les consignes données par le maître ? On découvre au fil des pages de cet album à quel point il peut être utile d'écouter les adultes si on ne veut pas se retrouver dans des situations difficiles ! Un bon moyen pour aborder en douceur la question de la sécurité des enfants et leur conseiller de ne jamais s'éloigner sans prévenir... Dans la vie, notamment quand on est enfant, il arrive de rencontrer des difficultés : d'avoir peur, de se sentir triste, d'être intimidé, inquiet, en colère... Dans ces moments-là, on se sent différent et souvent très seul. Heureusement, on peut toujours compter sur quelqu'un. Cette collection d'albums s'appuie sur des histoires d'animaux remplies de tendresse pour aborder avec les jeunes enfants les premières émotions qu'ils ne savent pas encore nommer.