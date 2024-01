Cahier de recettes, 170 pages à remplir avec ses meilleures recettes + 30 pages d'astuces culinaires

Réunissez enfin toutes vos recettes en un seul cahier ! Organisez-les par types de recettes grâce aux pages thématiques (apéro, entrées, plats, mets sucrés, recettes de base), et découvrez en bonus nos nombreuses astuces pour choisir, converser et cuisiner vos aliments. Avec à l'intérieur : - Des pages thématiques pour organiser ses recettes par type : apéro, entrées, plats, mets sucrés, recettes de base, etc. Plus de 170 recettes à inscrire ! - De nombreuses pages bonus avec des astuces pour choisir, conserver et cuisiner vos aliments. Mais aussi un calendrier des fruits et légumes de saison, des mesures utiles, le lexique à connaître, etc. - En bonus : 2 pages de stickers pour personnaliser le cahier - Un bandeau détachable pour un joli carnet de recettes à garder Il s'agit d'un carnet non millésimé. Tous à la cuisine !