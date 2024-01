A` soixante-deux ans, Yvan reçoit un diagnostic sans appel. Alcoolique, en colocation avec une femme qu'il dédaigne et coupe´ de sa fille depuis près de vingt ans, il a rate´ sa vie. Ne lui reste que ce chat sans nom qu'il a recueilli et dont il redoute le sort après sa mort. Et s'il changeait ? Suffirait-il d'une décision pour remettre son existence sur les rails, ne serait-ce que pour les derniers kilomètres ? A` partir des choix d'Yvan se déploieront deux destins parallèles, le plaçant devant les conséquences de ses actes. Uchronie romanesque, récit d'une relation père-fille tumultueuse, J'étais un héros dresse en alternance deux portraits du même homme, prisonnier des rôles qu'il s'est imposés. Cette fable d'émancipation teintée d'espoir ose demander : peut-on tout pardonner ?