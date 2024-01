Papy Pêchou et le bigorneau magique

Grâce au Nautilbus, Papy pêchou et Pimousse découvrent formes et couleurs des profondeurs. Au milieu des algues et des coraux vivent de drôles de poissons et crustacés. Au large on croise pieuvres, requins et cachalots. L'aventure est au détour de chaque rocher. L'occasion aussi pour Papy Pêchou de se faire protecteur de la nature et d'alerter sur les risques à la pollution et à l'exploitation des milieux marins. Un zeste de merveilleux, une dose de pédagogie maritime, dans un grand verre de couleurs chatoyantes, voilà le nouveau cocktail à succès de ce nouvel opus de Papy Pêchou.