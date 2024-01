Avec sa mythologie, ses pyramides, ses pharaons... l'Egypte passionne petits et grands depuis des siècles ! Mais saviez-vous que le Nil est au coeur de l'histoire et de la société égyptienne ? Il est source de richesses, ses crues rythment la vie des humains encore de nos jours, Dieux et pharaons lui rendaient hommage... Naviguer sur le Nil c'est aussi découvrir une faune et une flore fascinantes, c'est comprendre les enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux autour de la gestion de l'eau... Cet ouvrage magnifiquement illustré dresse un panorama complet et contemporain du sujet.