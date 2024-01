Mes dessins kawaii - Amis pour la vie

Des boules de glace qui se font un câlin, un papillon qui entraîne une abeille dans une danse, une petite fille avec son nounours, des jumelles complices dont les chevelures sont tressées ensemble... Une foule de personnages adorables et rigolos inspirés de l'univers Kawaii japonais à découvrir au fil des pages. Tout pour apprendre à dessiner en s'amusant grâce à une méthode qui permet de les reproduire à partir de formes simples et en seulement quelques étapes. Proportions, expressions du visage, mise en couleur : un livre pour apprivoiser les codes du dessin kawaii et créer tout un petit monde irrésistible !