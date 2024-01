Je dessine les animaux du Japon - Niko-Niko

Sais-tu que les animaux occupent une place très importante au Japon ? Si les chats portent chance, les daims, eux, sont considérés comme sacrés. Quant à la carpe, elle symbolise le courage et la persévérance. La culture japonaise est également remplie de créatures fantastiques telles que les tanuki, les kitsune ou encore les dragons ! Tu rêves de les dessiner ? Alors ce livre est fait pour toi ! Du shiba inu à la grue, en passant par le singe des neiges et l'écureuil momonga, apprends à dessiner les 20 animaux les plus emblématiques du Japon en seulement quelques étapes.