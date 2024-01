Rejetée par le Solitaire, Les Cinq Meutes T3

Après notre nuit passée ensemble, Darragh Ryan est parti sans explication. Mais il ne tardera pas à regretter cette décision. Mari J'ai grandi isolée au sein de la meute de Quarry Pack, à rêver d'un compagnon aimant avec qui fonder une famille. Malheureusement, ma relation avec Darragh a été purement physique et éphémère. Bien que la meute le voie comme un héros tourmenté avec un passé sombre, vivant en solitaire pour protéger la meute de loin, je le vois pour ce qu'il est vraiment : un homme incapable de se connecter aux autres qui a choisi de vivre en ermite dans la nature. Ce que je sais, c'est qu'il est impensable qu'il me rejette. C'est moi qui le rejette ! Darragh Je suis convaincu que Mari est trop naïve et douce pour faire face aux défis du monde réel, sans parler de la nature sauvage de mon loup. Bien que j'ai refusé de la revendiquer comme ma compagne, je sais que j'agis pour le mieux en la protégeant d'une vie trop dangereuse pour elle. Un jour, elle comprendra pourquoi je ne la revendique pas, et elle ne me remerciera peut-être pas, mais elle devrait. Parce que mon loup ? Si on lui donnait une chance, il la déchirerait en morceaux.