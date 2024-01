Passion et happy end. Prime Time, T3

Xander et Sean sont faits l'un pour l'autre, si seulement tout le monde pouvait s'en rendre compte ! Xander Avant Sean, je contrôlais ma vie. Aujourd'hui, je vis dans un monde où il est tout pour moi. Malheureusement, la vérité a éclaté : Bailey, le frère de Sean, mon meilleur ami - et mon ex - a découvert notre relation. Depuis, un froid polaire nous a tous recouverts. Suis-je prêt à renoncer à l'amitié de l'un pour un potentiel avenir avec l'autre ? Sean Je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'Alexander Thornes. Sérieusement, personne n'aurait pu le voir venir, pas même moi. Mais c'est arrivé... Et je sais, au fond de moi, que si Xander perd son meilleur ami, nous ne pourrons jamais être heureux. Ce bonheur, que j'ai touché du doigt, est désormais entre les mains de mon frère qui n'a pas l'air de vouloir nous pardonner. Surtout pas moi. #MM #RomanceContemporaine #Choix #AmourImpossible #MeilleursAmis #Famille #ComingOut "Je n'avais pas envie que ça se finisse ! Je ne me lassais plus de Sean et Xander. Ce roman fut une si jolie fin. Il est plein de passion, d'alchimie, et d'amour fou". Blog Jenn's Book Obsession "Cinq étoiles, tous les tomes de cette série sont phénoménaux et la fin est parfaite. Je recommande chaleureusement ! " Christi Snow, autrice de romans LGBTQ+ "Passion et Happy end est exactement la conclusion qu'il fallait à cette série. Encore une fois, Ella Frank ne déçoit pas et manie avec brio l'histoire d'amour intense, complexe et sexy de Xander et Sean". Blog MJLovestoRead