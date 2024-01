Petit flirt, grosse conséquence. Tout ou rien, T4

Peut-on rêver de trouver l'âme soeur à plus de quarante ans, après avoir eu le coeur brisé de nombreuses fois ? Je m'appelle Jake Masterson, père célibataire et directeur général de l'équipe de NHL de Seattle. J'ai abandonné ma carrière de joueur professionnel pour pouvoir élever ma fille. Pendant plus de vingt ans, Queenie a été ma principale priorité, mais maintenant elle va se marier. Et il y a une petite complication. Une belle et sexy complication prénommée... Hanna. Elle m'a attiré dès que j'ai posé les yeux sur elle. Et j'ai passé des mois à essayer de garder cette attirance secrète, au vu de ses liens avec mon futur gendre, et la vérité scandaleuse qu'elle cache. Jusqu'à ce que nous cédions enfin. Ca commence par un baiser torride, mais ça se termine rapidement dans un lit - et sous la douche, et dans le jacuzzi, vous voyez le tableau - et ça se transforme en des mois de cachotteries. Mais voilà le problème : on vit chacun à un bout du pays. Ca ne peut être qu'occasionnel. Et comme je l'ai déjà dit... c'est compliqué. Mais quand Hanna découvre qu'elle est enceinte... les choses deviennent soudainement très sérieuses. #RomanceContemporaine #PèreCélibataire #GrossesseInattendue