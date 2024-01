Révélations de minuit. Alpha Academy, T4

Comment peut-on faire confiance aux gens quand on ne sait pas s'ils sont bons ou mauvais ? Alors que j'étais persuadée que mes problèmes étaient réglés, voilà que tout semble voler en éclats : le lien tissé avec mon âme soeur, la sécurité de ma famille, et même ma propre liberté. L'Académie des Hauts Mages ne ressemble absolument pas à ce que j'avais imaginé et je dois retrouver Rage, quel qu'en soit le prix. Sans oublier qu'en plus de devoir réussir mon initiation, j'ai découvert que les ténèbres menacent l'île des Métamorphes et celle des Hauts Mages. Notre seul espoir pourrait bien résider dans une entraide entre les deux mondes. Je n'ai plus qu'à déterminer qui se trouve du bon et du mauvais côté... Car, pour l'instant, j'ai l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne... #UrbanFantasy #Shifters #Mages #Loups-garous #AmesSoeurs La version papier de Révélations de minuit inclut le tome 3 : Le roi de minuit. "J'ai vraiment aimé cette série, l'histoire et les personnages étaient vraiment géniaux. Nai est forte, pleine de compassion et aimante. C'est le personnage principal idéal". Lectrice Amazon "Une série parfaite du début à la fin". Amber Bunch, autrice de romance "Tant de choses inattendues se sont passées dans ce tome et il m'a tenue en haleine, jusqu'à sa conclusion". Lectrice Goodreads