Diriger avec intention - le leadership qui change le monde

"Diriger avec intention" vous emmène à la découverte du leadership intentionnel, où la quête de profit se conjugue avec intégrité éthique et responsabilités socio-environnementales, à la recherche de modèles économiques de valeurs. A travers des cas de dirigeants visionnaires, qui conjuguent conscience d'eux-mêmes, apprentissage continu, clarté d'une vision à long terme, écoute active, empathie, développement de leurs équipes, prise de décision réfléchie, flexibilité et ouverture au changement, découvrez comment ces pionniers du genre, véhiculent une culture et une éthique qui redéfinissent les règles du jeu en matière de capitalisme. Cet ouvrage s'appuie aussi sur des pensées de référents en économie et stratégie d'entreprise, tels que Rebecca Henderson (Pr. à la Harvard Business School) ou Dirk Matten (titulaire de la chaire Hewlett-Packard en responsabilité sociale des entreprises à la Schulich School of Business de l'Université York), pour vous aider à prendre du recul sur notre époque et sur le rôle que vous souhaitez avoir à l'avenir dans le monde des affaires. Que vous soyez dirigeant, entrepreneur ou simplement curieux de l'avenir du monde des affaires, cet ouvrage est un guide inspirant pour ceux qui aspirent à un leadership aligné sur une vision holistique, équilibrant performance économique, impact socio-environnemental positif, éthique et recherche d'excellence.