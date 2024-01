Secrets, sex or love ?

Max a vingt-neuf ans et des projets d'avenir plein la tête. Kinésithérapeute, sexy, charmant, il pourrait faire tourner toutes les têtes. Son centre d'intérêt ? La petite soeur de son meilleur ami. Son principal atout ? Savoir garder son attirance hautement confidentielle. Loïs a vingt-et-un ans et un gros gros secret... Danseuse professionnelle, elle s'épanouit dans son art. Son centre d'intérêt ? Sa prochaine tournée, mais pas que... Son principal atout ? N'avoir jamais, ô grand jamais, avoué ses sentiments à Max, ce type interdit, qui lui plaît depuis très très très longtemps... Quand l'attirance devient incontrôlable, le danger ne vient pas forcément de là où l'on s'y attend le plus...