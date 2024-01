Rédigez vos mails en anglais. Pour écrire des mails pertinents et efficaces en anglais, 3e édition

Pour écrire des mails pertinents et efficaces en anglais. De nos jours, les e-mails sont la forme la plus commune de communication professionnelle, savoir écrire un mail en anglais est une compétence indispensable que chacun doit maîtriser. Dans cette nouvelle édition, découvrez ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous rédigez un mail en anglais, les formules d'appel et de politesse à utiliser, choisir la bonne formule, bien finir un mail en anglais... Avec ces 10 fiches, vous aurez la check-list des choses à connaître et à vérifier pour écrire un mail en anglais. Points forts - En 48 pages toutes les formules à connaître pour bien rédiger un mail en anglais - Toutes les situations auxquelles vous serez confrontés dans votre vie professionnelle : demande de renseignements et de rendez-vous, réservations et préparatifs, suite à un précédent échange, devis, commande et avis d'expédition, lettres de réclamation, de rappel et de refus... . - A chaque situation, un exemple de mail rédigé en anglais