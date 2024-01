Danny Ketch - Ghost Rider : Sang et vengeance

Retour à l'époque où l'Esprit de la Vengeance habitait Danny Ketch et libérait Ghost Rider chaque fois qu'un innocent mourrait. Ghost Rider se retrouve au beau milieu d'une guerre de gangs qui a éclaté à New York. Mais si ce ne sont que des gangs rivaux qui s'entretuent, doit-il vraiment s'impliquer ? Ghost Rider a connu trois grandes incarnations : Johnny Blaze, Danny Ketch et Robbie Reyes. Mais c'est sans doute la période Danny Ketch qui est la plus populaire. Howard Mackie, l'un des scénaristes les plus plébiscités des années 90, fait un retour dans le passé pour conter une aventure inédite du Motard Fantôme, à la façon des séries Venom : Lethal Protector ou Symbiote Spider-Man.