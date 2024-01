Captain America : Final

C'est l'heure du règlement de comptes entre Steve Rogers et Bucky Barnes ! Suite aux évènements du 100% MARVEL : CAPTAIN AMERICA - COLD WAR, Steve va affronter une fois pour toutes, le nouveau groupe qui a recruté le Soldat de l'Hiver. Captain America arrivera-t-il à ramener Bucky à la raison ou est-ce la fin d'une longue amitié ? Et Sam Wilson continuera-t-il à partager le rôle de Cap avec Steve ? Cet album sert à la fois d'épilogue à l'album CAPTAIN AMERICA - COLD WAR du mois dernier et de conclusion aux deux albums 100% MARVEL : CAPTAIN AMERICA - SENTINEL OF LIBERTY ainsi qu'aux albums 100% MARVEL : CAPTAIN AMERICA - SYMBOL OF TRUTH sortis en 2023. Il boucle toutes les intrigues en cours, faisant ainsi place nette pour l'arrivée prochaine de J. Michael Stracyznski sur la série.