Heureux l’apôtre uni à l’esprit d’Amour

L'appel missionnaire incite tous les Baptisés à faire grandir en eux le coeur de l'apôtre uni à l'Esprit Saint et à l'Eglise. Cet ouvrage rassemble huit grandes conférences du Bienheureux Père Marie Eugène de l'Enfant Jésus dans lesquelles il porte un regard théologal sur la mission évangélisatrice de l'apôtre et de l'Eglise dans l'Esprit. L'auteur s'attache à considérer les mouvements de l'Esprit Saint, non seulement dans le Christ lui-même, mais il décrit aussi l'oeuvre de l'Esprit d'amour agissant dans, avec et à travers l'apôtre pour la construction de l'Eglise qu'il contemple en même temps comme l'oeuvre du Verbe incarné.