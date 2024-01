Anne de Guigné. Documents authentiques

Ce livre n'est pas d'abord une biographie, mais un livre de référence qui permet de suivre, pas à pas, dans l'ordre chronologique des faits, Anne, cette enfant qui, après avoir vécu onze ans seulement, a laissé derrière elle une étonnante réputation de sainteté, concrétisée en 1990 par saint Jean-Paul II qui l'a déclarée Vénérable. Il contient de nombreux documents exclusifs fournis par la famille : photos, lettres et billets de la main d'Anne, notes de retraites, cartes de résolutions, images et dessins... On y trouve le témoignage de la maman d'Anne, Mme de Guigné, et celui de l'institutrice, Mlle Basset, qu'Anne surnommait "Demoise", ainsi que des membres de son entourage : amies, prêtres, religieuses, employées de maison...