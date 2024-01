Fils dans le fils. Le Christ cause exemplaire de notre salut selon saint Thomas

Nous n'allons pas à Dieu de façon indistincte et sans médiation ? , le Christ est le chemin vers Dieu ? , le salut est par lui, en lui et selon lui. L'exemplarité, en ses diverses facettes, nous en donne la modalité, que cette thèse nous propose de découvrir de façon précise. A cet égard, celle-ci met en avant une définition et une amplitude de la cause exemplaire dont il ne sera plus possible de faire abstraction à l'avenir. En outre, le lecteur trouve un riche aliment pour l'intelligence de sa foi par le retour aux fondements de la théologie, l'Ecriture et les Pères, sources de la doctrine de l'Aquinate. De manière générale, les thèmes convoqués sont nombreux, éléments intégrants ou corrélatifs, permettant à l'auteur de nous offrir un édifice doctrinal thomasien solide et cohérent. Parmi ceux-ci, mentionnons la typologie, la thématique de l'image de Dieu en l'homme, ou encore celle du Christ Médiateur en tant que Prophète, Prêtre et Roi.