Banana Sioule Tome 3 : Le X

Dans la cour des grands, tous les coups sont permis ! De la campagne aux stades en folie, Héléna a fait du chemin. Douée pour la sioule, cette discipline ultra-brutale, elle a pourtant quitté son école de sport pour rejoindre l'équipe de Soni Daktari. Pour la première fois, des joueurs non diplômés vont disputer un match en tant que professionnels ! Dès les premières minutes, Héléna et Soni enflamment les téléspectateurs ! Les compétitions s'enchaînent, les victoires aussi, et les sponsors commencent à s'intéresser de près à Héléna. Refusant l'appât de la publicité et le système de starification, la jeune femme fidèle à elle-même risque de se faire des ennemis qui n'hésiteront pas à user de leur pouvoir pour la déstabiliser. Elle sera mise à rude épreuve sans compter qu'un match décisif se prépare bientôt... Héléna aura besoin de toutes ses forces pour se dresser face à ses adversaires qui n'attendent qu'une chose : la voir tomber. A l'approche du jour J, elle va faire appel à ses plus fidèles amis restés à la campagne pour la soutenir et découvrir un secret de famille bien gardé... Michaël Sanlaville (Lastman) déclare sa flamme au shônen à travers cette série sportive qui détone et nous invite à suivre le parcours d'une héroïne rayonnante. Un troisième tome plein d'action et d'adrénaline qui vient conclure l'arc d'Héléna en abordant la question du sexisme en milieu sportif, la célébrité et l'amitié.