La voie de l'imagination. De la psychomagie à la psychotranse, correspondance psychomagique

Le livre testament d'Alejandro Jodorowsky dans lequel il rassemble les connaissances pratiques acquises au terme d'une longue, fructueuse et exceptionnelle carrière de "psychologue-magicien" au cours de laquelle il a aidé des générations de patients souffrants de phobies et autres complexes à dépasser et vaincre leurs problèmes. Parfois dérangeant, souvent étonnant, toujours enrichissant !