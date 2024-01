Paroles du jour J. Lettres et carnets du débarquement (été 1944)

Découvrez les lettres et les journaux intimes que les soldats alliés, les civils et leurs ennemis ont écrits dans la fièvre du jour J : au milieu des combats, sur les bateaux, sur les plages ou dans les haies du bocage, ils nous racontent le débarquement du 6 juin 1944, ses préparatifs, et la bataille de Normandie. Confidences, dernières volontés, déclarations d'amour et d'effroi... Chacun de ces textes reflète le besoin vital de laisser une trace en cas de disparition. Au fil des pages, il n'y a plus d'adversaires, de civils ni de militaires, mais seulement des hommes, des femmes et des enfants jetés dans la tourmente. Décrivant la peur, l'attente ou la joie, ils nous font vivre de l'intérieur l'un des plus grands séismes de l'histoire.