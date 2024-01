Paroles de l'ombre. Lettres, carnets et récits des Français sous l'Occupation (1939-1945)

L'ombre a envahi la France entre 1940 et 1944, sous le signe de la francisque et de la croix gammée. Ceux qui avaient vécu la Grande Guerre, la "der des der", ou souffert de ses conséquences devinrent des résistants ou des collabos, des justes ou des indifférents... Et tous agirent dans l'ombre. Dans celle de la spéculation, de l'infamie, de la délation ou de la clandestinité. Dans celle de la soumission ou de la Résistance. Dans l'ombre assassine des camps, des chambres à gaz et des cachots. Dans l'ombre protectrice des abris, des caves, des cachettes et des maquis. Jean-Pierre Guéno a recueilli pour cet ouvrage les lettres et les témoignages des Français sous l'Occupation. Des tranches de vie, des tranches d'histoire à transmettre aux enfants du XXI? siècle.