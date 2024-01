Paroles d'enfance. Les Français racontent leurs souvenirs d'enfance

Cinq mètres de courrier : c'est la récolte consécutive à l'appel qui incitait les auditeurs de Radio France à partager leurs plus poignantes lettres, leurs plus beaux récits d'enfance au début des années 2000. Ces confessions, ces anecdotes, ce sont les nôtres. Les mots se muent, au fil des pages, en albums de famille. Ils nous ramènent au coeur de cette période où les petits riens forgent un monde de souvenirs, de rêves, de chagrins et de tendresse. "Nous appartenons tous au pays de notre enfance", disait Saint-Exupéry...