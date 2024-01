Paroles d'amour. Un siècle de lettres d’amour (1905-2005)

Un siècle d'expression du sentiment amoureux. Nombreuses sont les personnes qui ont répondu à l'appel de Jean-Pierre Guéno et accepté de partager leurs plus belles missives. Précieusement conservés dans un grenier ou gardés au fond du coeur, ces messages d'amour émeuvent par leur authenticité. Complété par des lettres rares et oubliées de personnes célèbres, ce florilège est un témoignage poignant de l'histoire intime du XXe siècle. Ces lettres ont été recueillies par Jean-Pierre Guéno auprès des quatorze millions d'auditeurs de Radio France.