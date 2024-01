Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte est de continuer à en tourner les pages ? Le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à bord d'un étrange vaisseau spatial, en passant par l'Amérique des années 1950 à nos jours. Ses personnages ont vu leur destin bouleversé par La Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce antique qui célèbre le pouvoir de l'écrit et de l'imaginaire. Et si seule la littérature pouvait nous sauver ? Anthony Doerr érige une éblouissante cathédrale de papier, un monument de l'imaginaire, immense et fabuleux, en l'honneur de la littérature. Le Parisien Week-end. Une plume riche, imagée, prompte à célébrer la beauté et la complexité du monde. La Croix.