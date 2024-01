Un miracle

Soeur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent, Isaac, prétend avoir eu une vision. Il dit seulement : "Je vois" , mais la population considère que la Vierge Marie lui apparaît. Face à cet événement que nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve troublée. Les relations entre les êtres sont bouleversées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis que, sur l'île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. Un canevas dramatique dont l'autrice exploite tous les ressorts. Ce nouveau roman confirme le talent et la ruse de Victoria Mas. Hubert Artus, Lire Magazine littéraire. Un suspense troublant, où hurlent les hommes et le vent. Stéphane Duncombe, Marie France.