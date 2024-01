" Quand on me demande si j'ai un village, je réponds la brousse. Une maison, un lieu de naissance ? La brousse encore, brousse pleine de sapellis, au bord du fleuve où se faufilent les serpents. Je ne les crains pas, j'en suis un. " Annabella Morelli, 23 ans, habite dans le Vieux Lyon, loin du Congo Brazzaville où elle est née. Elle est étudiante et se rêve poète. Ses parents : un ouvrier franco-italien, expatrié en Afrique pour chasser des chimères ; une femme congolaise aux longues tresses, devenue mère alors qu'elle était encore enfant. De sa mère, Annabella se rappelle seulement l'odeur du karité et son mascara bleu. Elle se souvient aussi des danses endiablées, des éclats de rire, de son père amoureux, toujours un verre de whisky à la main. Jusqu'au Noël de ses sept ans où la colère de son père explose et sa mère quitte le domicile familial. C'est la fin de l'enfance : Annabella grandit vite, dans l'ombre de son père et de ses excès, qu'elle quitte le bac en poche. Lorsqu'elle apprend la mort de ce dernier, resté en Afrique, son monde s'effondre pour la deuxième fois. Confrontée à la question du rapatriement du corps en France, Annabella enquête, se perd, fouille et démêle bien plus que ce qu'elle cherchait. Des portes s'ouvrent, des secrets de famille se réveillent, personne ne sera épargné, surtout pas elle-même. Dans ce premier roman époustouflant, inspiré de sa propre vie, Eve Guerra nous emmène de Lyon à la côte Atlantique française, du Congo au Cameroun en passant par le Gabon, avec une plume audacieuse, des images-choc et un humour impitoyable. Une histoire d'exil, d'amour et de mensonge. Du tempérament à revendre. Et la naissance d'une écrivaine.