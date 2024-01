Percy Jackson et les Olympiens Tome 5 : Le dernier Olympien

En vue de la bataille finale contre l'armée de Kronos, Percy et ses amis ont passé l'année à constituer une armée de jeunes demi-dieux. Cependant ils savent que leurs chances sont faibles face aux redoutables Titans. Et le temps est compté pour Percy : bientôt, il aura seize ans et la prophétie se réalisera il devra prendre une décision remettant le sort du monde entier entre ses mains. Mais attention aux oracles trompeurs... "L'épisode final de la série commence avec une explosion et se poursuit dans un impressionnant feu d'artifice. Les fans ne seront pas déçus ! " Publishers Weekly "Le cocktail gagnant d'aventures trépidantes et d'humour ravageur de la saga est enrichi dans ce dernier volet par des questions humaines et éthiques. L'imagination de Rick Riordan s'envole lors des scènes de bataille à couper le souffle". Booklist Online A partir de 11 ans