On m'appelle Demon Copperhead

L'histoire de Demon commence par sa naissance traumatique d'une mère célibataire. Sans autre atout que la beauté héritée de son père disparu, des cheveux couleur cuivre ainsi que du talent pour la survie, Demon bravera les périls modernes de la famille d'accueil, du travail des enfants, de l'échec scolaire, l'addiction, les amours désastreuses et les pertes dévastatrices. Dans le sud des Appalaches en Virginie, la pauvreté pousse aussi naturellement que l'herbe. Pour une génération qui grandit dans ce monde, au coeur de la crise moderne des opioïdes, la dépendance n'est pas une abstraction, ce sont des voisins, des parents et des amis. L'autrice s'empare de la rage et la compassion de Dickens mais surtout de sa foi dans la force transformatrice d'une bonne histoire pour écrire ce roman captivant en évoquant le voyage d'un jeune héros vers la maturité.