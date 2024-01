Un crime, une victime et un mystérieux mode opératoire, tels sont les ingrédients du "crime parfait" en littérature. De coupable, point. Il a pensé à tout, tout prémédité, croit-il. C'est pourquoi son crime est réputé parfait, qu'il se déroule en " chambre close " (chambre forte, cave, jardin sans issue...) ou en plein champ, que l'arme soit visible, invisible ou même inexistante, que la victime soit bel et bien morte... ou pas, ou pas encore... Autant de facettes du " crime parfait " qu'explorent les maîtres du polar dans les dix nouvelles cruellement énigmatiques que réunit cette anthologie. A l'exception de deux textes, cet ouvrage reprend, en l'augmentant, l'édition de Crimes parfaits parue en 1999 dans la collection Médium : La mort en chambre close, de John Lutz ; La peine du talion, de Marie Aycard ; Les gens d'à côté, de Pauline C Smith ; Le boucher qui riait, de Fredric Brown ; Arsène Lupin en prison, de Maurice Leblanc ; Le secret du jardin, de Gilbert Keith Chesterton ; Un indice impalpable, d'Anna Katharine Green ; L'arme invisible, de John Dickson Carr ; Ne secouez pas votre arbre généalogique ! , de Donald Westlake ; Une disparition, d'Emile Gaboriau. Textes réunis et présentés par Christian Poslaniec. Texte intégral.