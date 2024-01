Gaston Grognon en BD : L'amour, c'est nul !

Aujourd'hui, les animaux de la jungle célèbrent la plus douce des fêtes, la fête de l'amour. Partout autour de lui, Gaston le chimpanzé voit des amoureux qui s'échangent des mots doux, qui s'enlacent avec tendresse et, pire que tout... qui se font des bisous. BEURK, C'EST DEGOÛTANT ! Et si un grand grognon comme Gaston avait pourtant des sentiments à partager ?