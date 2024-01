Revue philosophique 2024, t. 149(1). Philosophie en Islam.

Les études qui composent ce volume veulent offrir un aperçu des recherches menées aujourd'hui dans le domaine spécifique de la philosophie qui, en terre d'islam, s'est élaborée dans un certain rapport avec le contenu de la révélation religieuse. Ce volume thématique a deux objectifs. Il s'agit de mettre en évidence la participation de la philosophie qui s'est formée en islam au développement de la philosophie comme telle, et de souligner le rôle central que tient la philosophie dans la connaissance de l'islam entendu comme une religion. La présentation de Souad Ayada explicite le titre retenu : i Les articles portent : - sur le double sens de l'être selon al-F?r?b? (Olga Lizzini) ; - sur la preuve de l'existence de Dieu dans la philosophie de Mull? ?adr? (Christian Jambet) ; - sur les sources philosophiques du néoplatonisme ismaélien (Daniel De Smet) ; - sur imagination et individualité de l'âme dans la psychologie d'Avicenne (Meryem Sebti) ; - sur l'accueil de l'absolu chez Averroès, avant Levinas (Jean-Baptiste Brenet) Ils sont suivis de comptes rendus d'ouvrages récents sur ces thèmes.