Serge Moscovici et la nature du mouvement écologiste. Une épistémologie psychopolitique

Pourquoi l'écologie, en France, est-elle si ancrée à gauche et proche de certains mouvements féministes ? Pourquoi les écologistes peinent-ils à convaincre et à obtenir des transformations à la hauteur des enjeux ? Les nouvelles formes d'activisme environnemental seront-elles efficaces ? Des réponses à ces questions, brûlantes d'actualité, peuvent être apportées par le parcours intellectuel et militant d'un pionnier méconnu de l'écologie : Serge Moscovici. Cet exilé roumain, devenu monument de la pensée au XXe siècle, a en effet, dès les années 1960, conceptualisé la nature du mouvement écologiste – la nature défendue par le mouvement écologiste aussi bien que l'essence de ce mouvement. Retraçant le cheminement intellectuel de Moscovici tout en faisant dialoguer son oeuvre avec celle des auteurs qui l'ont nourri (Durkheim, Freud, Marx, Beauvoir, Eaubonne...), cette enquête donne à découvrir une oeuvre foisonnante, originale et incroyablement contemporaine.