Écrits complets

Cet ouvrage donne à lire l'ensemble des écrits de Magritte. Il réunit des textes publiés de son vivant, y compris les interviews, ainsi que les textes inédits dont Magritte envisagea un jour la publication. Sont également rappelés, dans l'ordre chronologique, les tracts, manifestes et autres écrits que Magritte, sans en être l'auteur, contresigna. Bien qu'il exclue la correspondance privée, même publiée, ce recueil retient cependant un petit nombre de lettres dont l'importance théorique ou la forme poétique justifiait la présence dans ce corpus. Divers "propos", c'est-à-dire des paroles non datées, des conversations rapportées, quelles qu'en soient la rigueur de l'expression et la fidélité du souvenir, y figurent également. Enfin, on trouvera le rappel de "textes épars" ¿ tirés d'articles et de livres monographiques auxquels la relative abondance de citations de Magritte confère un caractère peu ou prou anthologique ¿, ainsi que les textes apocryphes prêtés à Magritte.