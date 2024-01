Galettes veggie

Retrouvez 30 recettes de galettes de légumes pour des repas complets ou pour accompagner salades, viandes et poissons. A base de légumes, de céréales et de légumineuses, ces galettes sont rapides à réaliser et peuvent vous donner des idées pour utiliser les restes. Equilibrées et faciles à faire... ces galettes plairont à tous ! Galettes de pommes de terre, galettes de courgettes, galettes de chou-fleur, galettes d'avoine, galettes aux deux lentilles, galettes de coquillettes, nuggets de pois chiches, gaufres à la patate douce...