Alive - Tome 1

Mélanie rêve des Etats-Unis depuis toujours. Aussi, lorsqu'on lui propose un stage dans une agence d'événementiel au coeur de la Grosse Pomme, elle n'hésite pas une seconde à mettre sa vie entre parenthèses, et ce même si cela signifie s'éloigner de sa famille et son petit ami Théo. Mélanie se le promet : là-bas, elle réalisera ses rêves. C'était compter sans Ayden, artiste torturé qui partage son temps entre studio d'enregistrement et aventures sans lendemain. Mélanie n'est pas encore arrivée à New York qu'il a parié de la faire dévier de sa route toute tracée... Tout les sépare. Tout, excepté la musique, sans laquelle ni l'un ni l'autre ne pourraient vivre. Serait-ce suffisant pour aller au-delà des apparences ?