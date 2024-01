Daniel Cordonier, psychologue et écrivain, aborde des thèmes essentiels comme la source de la confiance, du plaisir et de l'abandon, pour arriver à la question qui nous touche toutes et tous : qu'est ce qui fonde la véritable intimité, amicale ou amoureuse ? C'est l'histoire d'une amitié : Denis est cuisinier et compose des plats d'un grand raffinement grâce à une sensibilité qu'il réussit parfaitement à exprimer en gastronomie. Incapable par contre de s'investir sérieusement avec les femmes qui croisent son chemin, il accumule les aventures sans lendemain, inconscient de la souffrance que ce genre d'attitude peut engendrer dans son sillage. Son ami, Jérôme, est marié et père de famille. Il enseigne la philosophie et se passionne pour la psychologie des relations humaines. Malgré leurs différences, ils sont très proches l'un de l'autre depuis l'enfance, suite à un épisode marquant qui a scellé leur complicité. C'est aussi l'histoire d'un amour : Denis est paniqué devant la perspective d'être abandonné car il ne s'est jamais tout à fait remis de la mort étrange et subite de sa mère quand il était jeune. Malgré son profil de séducteur, il semble promis à un célibat perpétuel jusqu'au jour où il rencontre Carine, une mystérieuse jeune femme qui le touche au coeur et au corps. Mais face au magnétisme sensuel qui les lie, il se met à craindre que l'attirance qu'elle lui témoigne ne soit exclusivement physique. Au moment où il parvient enfin à lui avouer ses sentiments, le ciel lui tomber soudain sur la tête. C'est surtout l'histoire d'une quête universelle : Denis croit à la valeur du plaisir et voudrait pouvoir enfin oser aimer sans retenue. Jérôme, lui, place le devoir en priorité et s'est fixé comme but de d'écrire un livre intitulé Rhizosphère, dont l'objectif sera de dévoiler les fondements des comportements sociaux. Tous deux cherchent à agir de manière juste selon leurs préceptes, mais seront soumis à de nombreuses tentations, trahisons et manipulations. Car ce sont les épreuves qui nous enseignent qui l'on est vraiment. Le mystère de soi et de l'autre est au centre de ce roman envoûtant qui convoque autant l'analyse que l'action, la sagesse et l'érotisme.